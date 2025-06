Calzaturificio Gallucci in vetrina: "La pantofola ’Kimono’ conquista l’Expo di Osaka"

’Kimono’ è la speciale pantofola realizzata dal calzaturificio Gallucci che è diventata la protagonista di Expo Osaka 2025. "Sono orgoglioso che una mia opera sia stata selezionata per la prestigiosa vetrina internazionale di Expo Osaka 2025 – ha detto Gianni Gallucci, direttore generale di Gallucci – distretto calzaturiero d’eccellenza – Con una tradizione familiare iniziata quasi cento anni fa, è una delle realtà di calzature ed accessori in pelle artigianali e totalmente Made in Italy preferite dalle famiglie reali come quella svedese e quella belga, personaggi dello star system come Madonna, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker e del mondo dello sport come Klay Thompson, Stephen Curry e Kevin Durant. ’Kimono’ questo è il nome della scarpa realizzata in edizione limitata con seta originale degli Obi giapponesi – le tradizionali fasce ornamentali dei kimono – questa calzatura rappresenta un oggetto di design sofisticato, capace di esprimere il valore di un dialogo culturale tra Italia e Giappone attraverso l’eccellenza artigianale. Il progetto nasce da un’approfondita ricerca condotta da Gianni Gallucci direttamente in Giappone, in collaborazione con realtà locali specializzate nella lavorazione degli Obi. Da oltre settant’anni, Gallucci è sinonimo di tradizione calzaturiera italiana di alta qualità, tramandata di generazione in generazione, con una produzione interamente realizzata in Italia.

Con la pantofola ’Kimono’, l’azienda prosegue la sua vocazione per la sperimentazione culturale e stilistica, fondendo materiali nobili e tecniche artigianali con un approccio estetico contemporaneo. "Questa iniziativa - commenta Gianni Gallucci - è un’occasione straordinaria per raccontare l’Italia che innova senza dimenticare le proprie radici. La pantofola ‘Kimono’ nasce dal desiderio di costruire un ponte tra due culture che condividono valori comuni: rispetto per la tradizione, maestria artigiana e culto per la bellezza. Rinnovo di nuovo fortemente i miei più sentiti ringraziamenti al Commissario Generale per Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, che ha creduto in me ed ha voluto fortemente la mia opera alla manifestazione. Portare la rappresentanza della mia azienda e di Confindustria nello specifico dei Giovani Imprenditori ad Expo Osaka 2025 è ancora un privilegio e pertanto un ringraziamento va anche alla presidente Maria Anghileri per apprezzare le mie doti nel tessere relazioni internazionali".

Vittorio Bellagamba