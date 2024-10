Cambia il consiglio direttivo dell’associazione di quartiere Corva

L’associazione di quartiere Corva ha eletto un nuovo consiglio direttivo dopo che, in agosto, terminati i festeggiamenti della frazione, il direttivo si era dimesso in blocco. L’altra sera, c’è stata una riunione in cui, alla fine, c’è stata la fumata bianca per il nuovo direttivo che sarà nuovamente presieduto da Francesca Chioini, con Lorenzo Paradisi suo vice, Maikol Di Stefano segretario. Consiglieri sono stati eletti: Alberto Ciarrocca, Giovanni Rieti, Cinzia Natali, Marco Antonelli, Rocco Fracasso Fedele, Orietta Calzetti, Diego Cognigni, Tranquillo Taffetani. Un direttivo che si è subito messo al lavoro e che, tra i primi impegni, pensa alla festa di San Crispino e al contributo che potrà dare insieme a tutti gli altri quartieri della città, a partire dal ‘Premio de lu cazolà’, ma non solo. Per il futuro, l’idea è di attendere ciò che l’amministrazione ha in programma, come la nuova scuola ‘Collodi’, e occuparsi della vecchia e fatiscente Villa Maroni, che la Soprintendenza ha ritenuto degno di vincolo con un provvedimento impugnato dall’amministrazione subito sostenuta dalla stessa associazione di quartiere. "Mi fa piacere sapere che il nuovo direttivo di quartiere Corva si sia formato. Dopo un periodo di riflessione e riorganizzazione, sono pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo e determinazione – commenta Andrea Balestrieri, vicesindaco e assessore ai quartieri –. Il nuovo direttivo, composto da membri nuovi e confermati, appassionati e interessati al benessere della comunità, è pronto a lavorare. L’obiettivo è promuovere iniziative sociali, culturali e ricreative che coinvolgano i residenti che invito a partecipare attivamente alle iniziative".