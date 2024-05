Cambia il traffico, il sindaco: "Svolta epocale"

Il sindaco Valerio Vespini, forse esagerando un po’ con l’enfasi, definisce "epocale" il cambio della viabilità eseguito nella zona nord del paese, a est rispetto alla ferrovia, progetto che ieri ha presentato in conferenza stampa affiancato dall’assessore alla viabilità Marco Tombolini e al comandante della polizia locale, Giovanni Paris.

"Una modifica – spiega il primo cittadino – sollecitata dai residenti ed anche dalla prefettura perché riguarda pure il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso", Il sindaco dice di non voler addossare le responsabilità alla passata amministrazione ma di aver trovato comunque "una brutta gatta da pelare".

La viabilità è dappertutto un po’ una rogna, a Porto San Giorgio se possibile lo è ancora di più anche se la conformazione della città costituita da vie parallele e perpendicolari dovrebbe far ritenere il contrario.

Poi, però, c’è qualche comparto periferico in cui la dritta via non si ritrova neppure con il navigatore.

Ci riferiamo proprio alla già citata zona nord, est rispetto alla ferrovia.

L’attuale sua difficile situazione è la conseguenza non perfezionata della viabilità istituita con la creazione della corsia ciclabile, vale a dire senso unico nord-sud sul lungomare e, in parallelo, sud-nord sul viale della Vittoria fino a via delle Marine che poi si dirige verso il mare.

Ed è qui che si crea l’inghippo in mancanza di una adeguata via d’uscita verso nord, con conseguenti incidenti, intralci al passaggio dei mezzi di soccorso, ambulanze e camion dei vigili del fuoco, lunghe file.

La conferenza stampa di ieri era per annunciare di aver trovato la quadra: capita l’esigenza di dare uno sfogo verso nord, è stato allungato il doppio senso che prima finiva all’ingresso dei parcheggi dei primi chalet ed è stato portato in via delle Marine, e via Trento era previsto direzione mare-monti.

Sul lungomare verrà eliminata una serie di parcheggi, lato est compreso fra via delle marine e via Trento, per consentire un più semplice e rapido accesso ai mezzi di soccorso. Via Trento perderà però in questo modo i già pochi posti auto a disposizione.

L’amministrazione comunale ha deciso poi di defrazionare il traffico che va in via delle Marine, selezionando una categoria di veicoli che hanno dimensioni maggiori quindi con massa superiore a 35 quintali. Questa operazione verrà realizzata la prossima settimana.

"Queste modifiche – chiosano sindaco e assessore alla Viabilità – sono scaturite dagli incontri che l’amministrazione ha avuto con i cittadini, la prefettura i vigili del fuoco". La chiosa dell’assessore Marco Tombolini.

Silvio Sebastiani