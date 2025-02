Cambia il volto delle ‘Grottacce’

Stanno proseguendo i lavori nell’area di Villa Murri e, in particolare, è grande l’attenzione e la curiosità per vedere come sta cambiando il volto delle ‘Grottacce’, un luogo molto caro alla cittadinanza, che si trova a ridosso della Torre dell’Orologio e nel mezzo del parco della villa comunale. Nello specifico, sono in fase di ultimazione i lavori per l’illuminazione dei percorsi pedonali che, lo ricordiamo, saranno idonei anche per persone disabili per le quali è previsto anche un accesso dedicato; e delle gradonate della piccola arena (per un centinaio di posti) che andranno a caratterizzare quel luogo e che sono realizzate con materiali ecocompatibili. Grazie all’associazione Quartiere Centro, dopo anni di oblio, le ‘Grottacce’ avevano ripreso vita negli ultimi anni, e quegli spazi erano stati tipuliti e utilizzati per eventi e momenti di aggregazione molto partecipati.

La riqualificazione in corso, finanziata con fondi del Pnrr e salutata con grandi aspettative da parte dell’associazione di quartiere, sarà un ulteriore sprone per frequentarlo e per incentivare la promozione di iniziative di richiamo, proprio sfruttando il piccolo anfiteatro immerso nel verde che vi sarà realizzato.

m.c.