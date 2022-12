"Cambia la pulizia dei bus Lavoratori licenziati"

Perdere il lavoro sotto le feste di Natale. È quello che sta accadendo ad alcuni lavoratori per conto di Steat spa che ha dato seguito a una procedura che è scaturita nell’affidamento dei servizi di pulizia autobus e uffici ad una nuova società. Si è trattato di un cambio di appalto con avvicendamento da una società all’altra che aveva già messo in allarme il sindacato Usb e che oggi è rivelato penalizzante per alcuni lavoratori.

"Abbiamo chiesto a inizio del mese di dicembre, un confronto a tutela dei lavoratori coinvolti e, dopo alcuni incontri, veniva confermato quanto era nell’aria –spiega il sindacato –: la società subentrante ha annunciato che non assumerà nessun lavoratore impiegato nell’appalto. E lo ribadisce il 23 dicembre con una missiva inviata al sindacato. La società uscente, nel frattempo, ha già provveduto a inviare le lettere di licenziamento. Seppure di fronte a una condotta inqualificabile, da società private ci si può aspettare di tutto. Quello che però indigna, poiché risulta essere del tutto inaccettabile è che, di fronte a tale realtà che si concretizzerà a fine anno e rappresentata dal sindacato alla ditta committente Steat spa, quest’ultima, cosciente di quello che avverrà, si è dimostrata indifferente e inerte accettando che a lavoratori che per molti anni hanno prestato onorevole servizio suo favore garantendo il servizio di pulizia degli autobus sarà comunicato a breve il licenziamento. La Steat si dice dispiaciuta. Il sindacato dei lavoratori, molti dei quali con figli a carico, con il dispiacere non sanno che farsene".

Il sindacato Usb, unitamente ai lavoratori, ha proclamato lo stato di agitazione portando la problematica all’attenzione del Prefetto nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione: "Come Usb saremo al fianco dei lavoratori per ristabilire diritti e dignità che sembrano ormai valori smarriti. Daremo seguito a tutte le iniziative di mobilitazione necessarie per ribadire che non si possono accettare questi licenziamenti in un appalto di una società a capitale pubblico che deve avere, tra gli altri, anche uno scopo sociale. Perseguiremo in ogni sede e sotto ogni profilo tutti i soggetti che, a vario titolo, si renderanno responsabili della perdita di questi posti di lavoro".