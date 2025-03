Dal primo aprile cambia la raccolta dei rifiuti con i nuovi mastelli contrassegnati. La cittadinanza è invitata a ritirare il kit presso il Centro di raccolta in via Enrico Mattei (zona Metaltex) prima dell’avvio del nuovo calendario. Gli orari di apertura al pubblico per tale operazione sarà fino a sabato 22 marzo: 9,30-13 e 15,30-18,30. Dopo il 22 marzo la stessa operazione sarà possibile durante i giorni e gli orari di apertura del Centro di raccolta. E’ cambiata anche la modalità di raccolta; le novità principali riguardano plastica e metallo che andranno insieme, quindi significa: bombolette spray, barattoli, lattine e fogli di alluminio dovranno essere messi insieme a plastica e contenitori di prodotti per la casa. Il vetro dovrà essere raccolto da solo. Carta e cartone, organico e indifferenziato seguiranno in linea di massima le stesse operazioni già adottate.