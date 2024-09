Cambia la viabilità sul lungomare: "Sarà isola pedonale nei weekend"

"L’isola pedonale sul tratto centrale del lungomare Gramsci sarà mantenuta nei fine settimana a partire da venerdì 13 settembre". Lo comunica l’assessore alla viabilità Marco Tombolini. Si tratta di un’ordinanza che mira a promuovere la mobilità dolce, ovvero quella a piedi o in bicicletta, soprattutto nei giorni festivi.

"Nello specifico il provvedimento sarà attivo a partire dalle ore 20 del venerdì fino alle ore 6 del giorno successivo. Il sabato l’interruzione al transito veicolare sarà in vigore dalle ore 20 alle 6 del lunedì seguente. Questa decisione terrà conto delle condizioni meteo e di eventuali circostanze legate alla circolazione veicolare e pedonale. La misura intende promuovere il passeggio e la mobilità ‘dolce’ nei fine settimana in favore di una migliore e sicura frequentazione della città. Queste soluzioni considerano le esigenze commerciali e le nuove abitudini del turismo, negli ultimi anni proiettato verso la destagionalizzazione. Altra novità riguarda il centro.

Da lunedì 9 settembre verrà ripristinata la viabilità ordinaria con la rimozione della segnaletica relativa all’isola pedonale estiva. E’ prevista la chiusura di via Verdi e piazza Matteotti, nei giorni prefestivi, dalle ore 19 fino a tutta la successiva giornata festiva. Per tutto il mese di settembre, infine, sarà mantenuta l’isola pedonale su via Gentili".

