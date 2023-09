Cambia l’illuminazione al campo sportivo

Nell’ambito del progetto di efficierntamento energetico in esecuzione nel campo sportivo di via D’Annunzio si è deciso di realizzare l’impianto elettrico di illuminazione dello stesso campo sportivo. La redazione del relativo progetto si rende necessaria in quanto l’edificio rientra nei limiti dimensionali definiti dal regolamento sul riordino delle disposizioni per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. Tutti gli impianti e i componenti dovranno essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle prescrizioni di legge e di regolamento. L’impianto è alimentato in bassa tensione dalla rete Enel. Dal Quadro Generale deriva la linea per il Quadro Illuminazione Campo da Calcio. Verrà altresì installato un nuovo quadro denominato Quadro Luci Tettoia. Si costruirà altresì un mpianto fotovoltaico di potenza pari a 13,5kW con un’aspettativa di produzione di circa 18000 kWhanno che andrebbero a coprire totalmente i costi di energia legati ai consumi dell’impianto di illuminazione. L’impianto in questione prevede l’installazione di n. 2 torri faro dell’altezza di 25 metri dove verranno posizionati 5 proiettori led da 1100W ciascuno. Sopra la tettoia delle tribune verranno inoltre montati altri 7 proiettori led da 1100W. Le accensioni verranno gestite in maniera separata per poter permettere sia un risparmio energetico in alcune situazioni, sia per una gestione migliore in caso di eventuale guasto delle apparecchiature.