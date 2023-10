Cambiamenti climatici estremi dimezzano la produzione di vino. Un convegno sulle nuove tecniche

Salvaguardare l’ambiente, tutelare il produttore agricolo e garantire genuinità al consumatore finale è possibile se le aziende di settore decidono di investire in ricerca, sperimentazione e comunicazione. E’ la logica imprenditoriale dell’azienda Acciarri Ugo e Nello di Ortezzano, promotrice dell’incontro ‘Vite, bilancio fitosanitario 2023’ tenutosi a Ortezzano. Il convegno, nato dalla condizione di netto calo di produzione dei vigneti sui territori di Ascoli e Fermo per l’annata 2023, ha visto relazionare autorevoli voci sul tema delle tecniche e metodologie produttive che cambiano in relazione a vari fattori, in primis climatici. Tra i relatori accolti dal sindaco Carla Piermarini ed il titolare dell’azienda Mauro Acciarri, Domenico D’Ascenzio consulente agronomo e fitopatologo, Sandro Nardi responsabile servizio fitosanitario Marche, Francesco Raichini della Sygenta crop protection (relatore sul tema ‘peronospora conoscerla meglio per affrontarla in modo efficace’) e Lucio Fabbri della Fertben che ha spiegato l’importanza delle concimazioni post raccolta. "Nelle province di Ascoli e Fermo si censiscono circa 6500 ettari di vigneto – spiega Paolo Cocci, agronomo responsabile marketing Acciarri – che quest’anno hanno fatto registrare un calo medio del 50%. Tra i motivi principali una recrudescenza della peronospora mai ricordata negli ultimi 30 anni. Complici – spiega –. Le piogge costanti della passata stagione che obbligano per il futuro ad un’attenzione maggiore ai giusti trattamenti fitosanitari non calendarizzati ma modulati alle necessità climatiche". Conoscere il problema per affrontarlo, è lo scopo dell’azienda Acciarri, che durante il convegno ha anche presentato il programma di ricerca sperimentale intrapreso con la società Fertben a vantaggio della produttività dei coltivatori e tutela ambientale.

