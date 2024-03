Cambiamenti climatici, Legambiente in prima linea

Lo slogan scelto dal Circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ nel dare il via al tesseramento per il 37esimo anno di attività è chiaro: ‘E’ ora. La lotta alla crisi climatica non può essere più posticipata’. "Non abbiamo mai smesso di dirlo in tanti anni – commenta la presidente, Katia Fabiani – e continueremo con le nostre campagne e le nostre battaglie pacifiste per sensibilizzare e agire nel rispetto dell’ambiente. Lo facciamo perché non vogliamo estinguerci". Con questo spirito energico, è stata organizzata per domani (dalle ore 17, presso ‘La Piccola’) la festa conviviale del tesseramento.

Ci sarà un convegno tenuto da Andrea Poggio (segreteria nazionale di Legambiente) "che, da remoto, ci parlerà di mobilità sostenibile, auto elettrica sì o no, unfake news sul tema. Porterà i saluti il presidente regionale di Legambiente Marco Ciarulli, mentre la Fabiani presenterà il nuovo direttivo e le iniziative per il 2024. Subito dopo, sarà possibile visitare la mostra di quanto è stato fatto nei quasi 40 anni di attività: manifesti, foto, campagne, vertenze, confronti politici "sempre propositi, sempre aperti al dialogo - chiarisce la Fabiani – e sempre al fianco dei diritti ambientali, sociali e culturali, convinti che la parola ‘ambiente’ va oltre i concetti di natura, ecosistema, inquinamento perché investe l’uomo nel suo complesso".