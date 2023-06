"Cambiamento? Il primo atto è nominare il mio ex braccio destro"

PORTO SANT’ELPIDIO

Non poteva passare sotto silenzio, tra gli assessori di Massimiliano Ciarpella, sindaco del nuovo corso, la scelta di Marco Traini che torna a occuparsi di bilancio e politiche sociali come faceva fino a qualche mese fa per l’ex sindaco, Nazareno Franchellucci. Ed è proprio quest’ultimo che apre le ostilità, lanciando strali velenosi all’indirizzo del suo ex braccio destro. "Il primo atto del ‘cambiamento’ e della ‘totale discontinuità’, come dice testualmente Ciarpella, è stato nominare assessore con deleghe centrali e strategiche, chi per 5 anni è stato il mio braccio destro? È quel Traini cui ho affidato la gestione della più importante società partecipata del Comune, con cui abbiamo gestito l’emergenza Covid, a cui ho affidato deleghe fondamentali nella parte finale del mandato dandogli fiducia nell’indirizzare le politiche di quei settori? È evidente che la narrativa costruita in campagna elettorale mostra già le prime, evidenti, incongruenze. E siamo solo all’inizio". La butta sul sarcastico, Franchellucci nel confermare che "come assessore al bilancio Traini è perfetto: i conti, anzi i ‘suoi conti’ li sa fare perfettamente. In giunta con me fino al 7 febbraio, alle elezioni non entra neanche in consiglio, ma ottiene comunque un posto in giunta e a una settimana dal voto, siede già da protagonista al tavolo del centrodestra e di Fd’I. Nulla da aggiungere". Con la stessa vena sarcastica, seppure con sfumature amare, Franchellucci parla di ottima scelta di Ciarpella, "Traini lo avrei nominato anch’io in giunta. Anzi, l’avevo fatto, prima di essere pugnalato alle spalle, mentre in tanti mi mettevano in guardia su questo pericolo e io continuavo ad avere piena fiducia in lui". Parole che suonano quasi come un monito per il nuovo sindaco. La sferzata finale nel commento alla giunta: "Il resto lo stanno facendo quelli della coalizione di Ciarpella che, per il risultato conseguito, avrebbero meritato più considerazione dal sindaco e che già si stanno lamentando del trattamento ricevuto in giro per la città, per il ben servito ottenuto scavalcati dall’uomo dei conti". Marisa Colibazzi