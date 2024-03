Cambiamo Musica: "La nostra opposizione"

Un bilancio di fine legislatura con lo sguardo già proiettato alle ammistrative in programma il 9 giugno. Questo il cuore della conferenza stampa organizzata dai consiglieri del gruppo di minoranza CambiAmo Musica, Massmo Mazzaferro, Michele Melonaro e Denise Di Marco. Un excursus di quanto fatto in questi cinque anni di opposizione anche dura con svariate mozioni all’ordine del giorno presentate e anche approvate. Dal Consiglio Comunale in streaming sul quale il ricordo è doveroso: "Era un’idea del nostro amico Matteo Montiu, recentemente scomparso che si era molto adoperato per questo e per la chat sul controllo del vicinato. Altra persona che non possiamo dimenticare è Ettore Monticelli che ha iniziato questo cammino insieme a noi". Altre proposte accolte come il Consiglio Comunale dei ragazzi iniziato ma poi spentosi, le case ad un euro sulle quali "è mancato il cambio di passo", la panchina rossa sulla violenza, la oposta suyll’extra spessore e sull’utilizzo istituzionale dei social del comune. "Dopo cinque anni è la prima che c’è continuità nel gruppo di minoranza che si propone come collante. E’ ben chiaro il malessere nei cittadini di Monte Urano, lo viviamo. Basta vedere la situazione relativa al Cinema Arlecchino e alla Scuola, il paese è assolutamente fermo al palo da tempo. Sono state perse occasioni e svenduto patrimoni come la Monte Urano Gas in un momento completamente fuori mercato. E poi il Pnrr: gli altri comuni hanno presentato progetti importanti che sono stati approvati, qui solo i marcipiedi di via Borgo Nuovo che fanno arrabbiare i commercianti. Ma vogliamo sottolineare che non siamo stati l’opposizione dei soli no, abbiamo votato avanzato proposte per il bene di Monte Urano". Poi è chiaro che la discussione finisca sulle prossime comunali, con una situazione generale ancora fluida.

"L’amministrazione ha governato spaccata considerano che l’Assessore Brasili ha sposato la proposta del Patto Civico e quindi, ci saranno due liste di sinistra visto che il candidato sindaco Moretti è stato assessore proprio con la sinistra. Si va in continuità con i venti anni di Giacinti e Canigola". Dall’altra parte si serrano le fila visto l’accordo già trovato da tempo con Libertà Monturanese di Germano Craia: "Ci sono state incomprensioni cinque anni fa che sono state superate con il confronto e riconoscendo il loro contributo per il riconoscimento Igp alla calzatura. L’obiettivo è coalizzare tutte le forze anche civiche che vogliono sfruttare questa grande occasione". Chiaro che l’attenzione è rivolta al nome del candidato sindaco: "Stiamo lavorando su tutta la squadra, facciamo diversi riunioni qui in sede molto partecipate. Lavoriamo su alcune alternative possibili ma sarà l’intero gruppo a decidere".

Roberto Cruciani