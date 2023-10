Cambiano i parroci a Porto Sant'Elpidio: arriva don Giordano

Tra il prossimo fine settimana e quello successivo, i parrocchiani del quartiere Corva si troveranno a salutare un parroco, don Paolo Canale, e ad accogliere il nuovo, don Giordano De Angelis. Un avvicendamento importante per la parrocchia Santa Maria Addolorata che, dopo 17 anni, si troverà a salutare don Paolo, parroco che ha saputo farsi voler bene e che lascerà un bel ricordo di sé e del suo operato. La cerimonia di congedo è fissata alle ore 10,30 con la celebrazione della Santa Messa, alla quale ha già assicurato la presenza la giunta al completo, cui seguirà il momento del saluto vero e proprio presso il Salone Paolo VI, dopodiché don Paolo partirà alla volta della sua nuova destinazione, a Trodica di Morrovalle. Il 21 ottobre, la stessa comunità della Corva si troverà ad accogliere don Giordano che, dalla zona montana del fermano e dalle parrocchie di Montefalcone Appennino, Smerillo e San Ruffino di Amandola, approderà nella cittadina costiera e, almeno per il momento, guiderà la parrocchia della Corva, in attesa di estendere il suo incarico alla parrocchia di San Pio X. Il suo arrivo è fissato alle 16,30, con una Santa Messa celebrata all’Arcivescovo Rocco Pennacchio.