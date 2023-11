Cambiano la viabilità e la sosta

Con l’avvenuto trasferimento delle due attività ancora attive all’interno del mercato coperto, nelle due casette di legno (nella foto) di proprietà del Comune, all’inizio di via Piave, resosi necessario per sgomberare la struttura che sarà oggetto di lavori di restyling (finanziati con fondi Pnrr) è stato necessario rivedere alcune disposizioni sulla viabilità e sulla sosta in quel punto. Innanzitutto, i due moduli destinati alla vendita della frutta e di generi alimentari, occupano alcuni parcheggi lungo via Piave, nel tratto tra Piazza Garibaldi e via Umberto I (la Ss16) per cui si è resa necessaria una riorganizzazione delle soste "per garantire un adeguato livello di sicurezza agli operatori commerciali e agli utenti, ma anche per una regolare esecuzione dei lavori sul mercato coperto" recita l’ordinanza, dove si prevede di realizzare uno stallo di sosta per carico e scarico delle merci sullo stesso lato in cui sono sistemate le due strutture provvisorie. Per tamponare la perdita di alcuni posti auto, inoltre, sono stati individuati spazi in cui consentire la sosta breve a pagamento, sul lato ferrovia. Restano invariati sia il posto riservato alla sosta dei disabili, sia le disposizioni in materia di viabilità, sosta e divieti. Si tratta di modifiche che resteranno valide per tutta la durata dei lavori. Sono in corso lavori propedeutici all’avvio del cantiere anche nell’area dell’ex Serafini (rientra nello stesso finanziamento del mercato coperto) dove, ugualmente, sono diminuiti gli stalli per il parcheggio gratuito.