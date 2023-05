Cambiata la viabilità in via sperimentale

E’ cambiata la viabilità in via Pesaro negli orari di entrata e uscita dalla scuola ‘Rodari’: una modifica che è stata decisa in via sperimentale per garantire la sicurezza dei pedoni, in seguito al verificarsi di criticità legate alle dinamiche relative alla fermata delle auto di genitori che accompagnano a scuola i figli o che vanno a riprenderli. Di qui la necessità di una viabilità sperimentale nelle fasce orarie che vanno dalle 7,45 alle 8,30, dalle 12,15 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 16,30. Il provvedimento riguarda l’istituzione del senso unico di marcia nord-sud con collocazione di segnaletica mobile ad hoc. Nel contempo si apporteranno aggiustamenti e migliorie della circolazione nelle località immediatamente adiacenti per favorire la fluidità della circolazione e la sicurezza (ad esempio, uno stop all’intersezione con Piazza Benedetto Croce in cui insiste una viabilità rotatoria intorno alla cabina Enel). E’ comunque possibile la salita e la discesa dei passeggeri anche da Piazza Benedetto Croce sul marciapiede ovest di via Pesaro e da lì raggiungere l’ingresso della scuola senza attraversamenti della carreggiata. Sul posto sarà presente personale della Polizia Locale al fine di garantire il funzionamento della sperimentazione e la sicurezza e per valutare se il provvedimento adottato è pienamente efficace.