Cambio al vertice del Rotary. Bizzarri nuovo presidente

Stefano Bizzarri è il nuovo presidente del Club Rotary di Fermo. Il passaggio del martelletto con Giulia Catani è avvenuto venerdì 28 giugno nella suggestiva villa Il Canone, in località Marina Palmense. Il tradizionale evento segna il passaggio di consegne alla guida del Club per l’anno rotariano 2024/2025. La cerimonia profondamente simbolica e calorosa per tutti i Rotariani è stata ricca di emozioni, di commozioni, di significati profondi ed autentici, legati ai valori di integrità, diversità, amicizia, servizio, umanità, unità. Giulia Catani, presidente uscente, ha ufficialmente ceduto il testimone al nuovo Presidente. Ha sottolineato i numerosi services realizzati, cioè donazioni trasformate in progetti, anche attraverso le professionalità dei soci, che cambiano vite a livello locale ed internazionale. La serata è stata arricchita, nella magica location, da momenti di familiare convivialità, di musica, con tantissimi soci ed ospiti che hanno voluto rendere omaggio al lavoro svolto dalla presidente Giulia Catani e dare il caloroso benvenuto a Stefano Bizzarri. E’ intervenuto anche il sindaco Paolo Calcinaro, a suggellare l’ottimo rapporto di collaborazione e d’amicizia che esiste tra il locale club e l’amministrazione comunale, ma sono presenti anche i Club di Porto San Giorgio e di Macerata. La presidente uscente ha consegnato il riconoscimento Paul Harris Fellow, in segno di apprezzamento e di riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo, ai soci Paolo Signore, Silvana Zummo, Paolo Pazzi, Margherita Bonanni, Simonetta Calamita, Giovanni Lamponi, Marinella Corallini, Daniela Diletti, Luigi Fenni. Stefano Bizzarri nella sua nuova veste di presidente si prepara a guidare il Club con energia e visione umanitaria, culturale, ambientale, partirà subito il progetto internazionale Global Grant per l’allestimento di una scuola in Ruanda. Sabato 6 luglio con la Cena in vigna a Pedaso ci sarà la raccolta di fondi per tale scopo. La squadra che supporterà Stefano Bizzarri per l’anno rotariano 20242025 è composta da: Giulia Catani, Edoardo Antuono, Daniela Diletti, Paolo De Carlonis, Silvana Zummo, Giampaolo Piciotti, Luca Romanelli, Simona Svegliati (Prefetto), i consiglieri eletti: Alessandro Alessandrini, Paolo Appoggetti, Graziella Ciriaci, Patrizia Cirilli, Marinella Corallini, Emilio Cuomo, Luano De Carolis, Tommaso Fattenotte, Daniele Travaglini, i soci invitati: Gabriele De Piccoli, Paolo Pazzi, Anna Rita Polzoni.