Cambio di guardia per la Capitaneria

"Il comando è stato per me adempiere ai miei doveri con impegno e passione. Ho trascorso questo periodo fra la gente di questa splendida comunità, in questi territori divenuti a me molto cari insieme alla mia famiglia. Qui ho trovato quel particolare carisma dell’accoglienza tipica del fermano. Circa 30 km di costa, questo è il litorale di giurisdizione dell’ufficio circondariale di Porto San Giorgio che è stato ininterrottamente sorvegliato dal mio personale" è uno dei più significativi passaggi del discorso che, visibilmente emozionato, ha tenuto il comandante del circomare, tenente di vascello Cristiano Caluisi, in occasione dello scambio di consegne con il pari grado, Angelo Picone avvenuto ieri nel corso di una cerimonia molto partecipata nel porto peschereccio di Porto San Giorgio.

C’erano le massime autorità della marina, quali il comandante della direzione marittima di Ancona, capitano di vascello Donato De Carolis, e il comandante della capitaneria di San Benedetto , capitano di fregata, Alessandra di Maglio. C’erano poi i più autorevoli rappresentanti di carabinieri e finanzieri. Assente per improrogabili impegni, il prefetto si è fatto rappresentare dal vicario. Presenti anche i presidenti della protezione civile, Luciano Pazzi, e della Croce Azzurra, Gilberto Belleggia, oltreché, con indosso la fascia tricolore, i sindaci della costa fermana. In testa il primo cittadino di Porto San Giorgio con il quale l’ormai ex comandante dice di aver instaurato fin da subito un rapporto di reciproco rispetto e di collaborazione. "Porto che – ha sottolineato - con il piano regolatore recentemente approvato si propone come volano per lo sviluppo di porto nautico, porto che con più di 800 posti barca è uno dei maggiori dell’Adriatico, porto che ci ha visti impegnati per la sicurezza di navigazione, porto con uomini di mare sempre a lavoro". Quindi Caluisi, che è stato trasferito a Roma al comando generale della guardia costiera, ha espresso gratitudine al suo personale per la collaborazione avuta e lo ha affidato al suo successore, Angelo Picone, il quale ha detto: "Con rispetto e gratitudine saluto il collega ed amico comandante Caluisi, ringraziandolo per il proficuo lavoro realizzato, nel sego di una forte continuità farò di tutto per essere degno dell’incarico che oggi assumo. Voglio esprimere la mia totale dedizione e l’impegno leale e sincero per l’assorbimento dei compiti che mi verranno affidati e per meritare la fiducia che mi è stata accordata in continuità".

Silvio Sebastiani