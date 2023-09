Cambio nell’Arma. Boccolini al verticeper garantire continuità

di Fabio Castori

Movimenti al vertice del Comando provinciale dei carabinieri. Il tenente colonnello Mirko Boccolini è il nuovo comandante della Compagnia di Fermo, mentre il tenente colonnello Nicola Gismondi diventa vice comandante provinciale. Lo ha annunciato ufficialmente ieri mattina il comandante provinciale dell’Arma, il tenente colonnello Gino Domenico Troiani. "È un passaggio di testimone all’insegna della continuità – ha sottolineato Troiani –, Gismondi resterà come mio vice e si occuperà soprattutto delle operazioni legate alla logistica e al coordinamento delle stazioni. Allo stesso tempo supporterà il tenente colonnello Boccolini nell’inserimento e nella conoscenza del territorio".

Boccolini, marchigiano purosangue, arriva dal Comando regionale di Ancona con un curriculum ricco di esperienze operative e organizzative. "Il mio valore aggiunto – ha spiegato il colonnello Boccolini – è l’esperienza maturata nei pregressi percorsi professionali. Il mio impegno sarà massimo, con l’intenzione di proseguire sulla strada della continuità. Sono arrivato l’altro ieri, quindi ho già avuto un primo contatto con il territorio, così come sto iniziando a conoscere alcuni colleghi. Il Fermano ha un tessuto sociale sano con alcune criticità da attenzionare". Il colonnello Troiani ha poi ribadito ancora una volta il concetto della continuità: "Gismondi e Boccolini sono due profili molto simili. Entrambi sono carabinieri marescialli, poi diventati ufficiali. Hanno diretto le Compagnie dei carabinieri, nello specifico Boccolini quella di Fabriano. Inoltre hanno guidato i nuclei investigativi che si occupano di polizia giudiziaria. Perciò il loro bagaglio di esperienza professionale è molto variegato. Il nuovo comandante ha svolto servizio anche all’estero, esattamente in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Entrambi sono padri di due figli e saranno qui con le loro famiglie".

A dare il benvenuto a Boccolini anche il colonnello Gismondi che, come detto, andrà ad affiancare come vice, il comandante provinciale, il colonnello Troiani. "Spero – ha commentato Gismondi - di aver lasciato il Comando della Compagnia nel miglior modo possibile, con l’augurio che il collega Boccolini riesca a migliorarlo ulteriormente. Il personale è dinamico, performante e sempre sul pezzo. Soprattutto d’estate c’è una risposta decisa e positiva alle emergenze della stagione. Sicuramente ci sarà una continuità nell’assistenza ai cittadini. Non li lasceremo soli e saremo vicini ai problemi della quotidianità. Sono certo che il nuovo comandante non farà sentire la mia mancanza".