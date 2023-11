Camion contro una recinzione in via delle Marine

È accaduto lunedì scorso: in via delle Marine un camion urta e abbatte la segnaletica che va a schiantarsi sulla recinzione della casa dei residenti Alessandro Bugiardini e Sabrina Ciarrocchi, che ci segnalano l’incidente facendo presente che non è il primo in quella strada da quando la primavera scorsa l’amministrazione vi cambiò il tipo di viabilità. Riferiscono di aver segnalato che quel cambio era sbagliato e avrebbe causato non pochi problemi, circostanza ampiamente avvalorata. Nel caso del camion per fortuna al momento dell’incidente non passava nessuno, ma la via è rimasta bloccata per un’ora e il grosso mezzo ha dovuto fare marcia indietro accompagnato dalla polizia municipale: "L’amministrazione – dicono i nostri interlocutori – ha confermato diversi mesi fa che avrebbe risolto la questione quindi noi aspettiamo fiduciosa. Sappiamo che la viabilità di via delle Marine non è il problema attualmente più impellente, però continuare a pensare di far confluire tutto il traffico verso nord da quella viuzza crediamo sia una cosa veramente comica. Segnaliamo soltanto che il lungomare in questi mesi è libero e i riquadri blu destinati ai parcheggi completamente vuoti".