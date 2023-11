Camminata contro la violenza sulle donne

Impegno sociale e passeggiata ambientale lungo il fiume Tenna. Si terrà domenica con partenza alle 8,45 da piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio ‘Camminiamo per dire basta’ che percorrerà il sentiero ‘Viarum’ lungo il fiume Tenna che segue il tracciato dell’antico treno della ferrovia fra Porto San Giorgio e Amandola. L’iniziativa è stata realizzatada Amministrazione comunale, Comitato pari opportunità provinciale, le associazioni Viarum, Avis, Fratres, Misericordia, Circolo Magnum e Wonderland. Per l’occasione oltre a godere del suggestivo paesaggio come la cascata del Sasso e del viale del cipressi calvi, tutti i partecipanti potranno ascoltare letture di brani e poesie, musica e performance artistiche organizzate in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Al termine della passeggiata, ci sarà un piccolo aperitivo per i presenti. Il progetto di fatto coglie anche l’opportunità di far ritrovare e scambiarsi idee i volontari dei vari gruppi locali.

Info 347-6918229.

a.c.