Camminata di fede per ricordare la vita di fra Ugolino

Per la prima volta si terrà una camminata di fede e preghiera sui sentieri francescani che unirà le province di Fermo e Macerata. ‘Il cammino francescano nella terra dei fioretti’ è stato organizzata dall’Arcidiocesi di Fermo grazie all’impegno delle vicarie di Montegiorgio e Corridonia e si terrà domenica. Tutto parte dall’idea di unire i territori in cui è vissuto Fra Ugolino, al secolo Ugolino Boniscampi, che visse a cavallo dei XIII e XIV secolo nella media Valtenna. Per ricordare questo personaggio e la sua devozione, è stata realizzata una passeggiata che partirà alle 7 dopo un momento di preghiera dalla chiesa di Santa Colomba di Mogliano, raggiungerà il parco della chiesa del Crocifisso poi arriverà verso le 11 a Montegiorgio nella chiesa di San Giovanni dove verrà celebrata la messa, per arrivare infine alla chiesa di San Francesco e terminare la camminata con un pranzo. Info e iscrizioni 338-7748361 entro il 13 aprile.