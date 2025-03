’Camminata Donna Rosa’: sport e solidarietà

’Camminata Donna Rosa’: Porto San Giorgio si prepara per un’edizione all’insegna di sport, benessere e solidarietà. Una grande partecipazione ha caratterizzato la conferenza stampa di presentazione della XV edizione della Camminata Donna Rosa che si svolgerà sul lungomare di Porto San Giorgio. Una gran bella festa che offrirà un colpo d’occhio d’eccezione di una via che vestirà tutto di rosa, il colore della dolcezza e della femminilità.

La manifestazione è stata promossa dall’ASD Valtenna, il quale persegue l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica per tutte le età, dai 10 ai 90 anni, con un’attenzione particolare al benessere femminile. L’incontro con la stampa è stato introdotto da Cristiano Verducci, rimarcando come la camminata rappresenti un’attività fisico-motoria di fondamentale importanza.

Numerose le autorità locali che hanno presenziato tra le quali il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini il quale ha ribadito il sostegno del comune a questa importante iniziativa. Anche l’assessore allo sport Fabio Senzacqua ha espresso il suo plauso, evidenziando come la Camminata Donna Rosa sia uno dei primi eventi "fuori dagli impianti sportivi" a vivacizzare la città.

L’assessore del comune di Fermo Annalisa Cerretani ha sottolineato la collaborazione tra i comuni costieri per la promozione del territorio attraverso iniziative come Donna Rosa. Un aspetto cruciale dell’evento è la sua finalità benefica: parte del ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Fermo, una tradizione che si rinnova da quindici anni.

Maria Lina Vitturini, presidente della commissione regionale delle pari opportunità, ha evidenziato la duplice valenza dell’iniziativa, promuovendo non solo lo sport e il benessere ma anche un messaggio di contrasto alla violenza di genere.

Quest’anno, la partenza della camminata, un percorso di 5 km a passo libero, è stata spostata al Cortile Bazzani. Lorenzo Mezzabotta, direttore di Carifermo, ha confermato il sostegno dell’istituto bancario in quanto pienamente in linea con i valori e le finalità dell’evento. È stato inoltre sottolineato l’importanza di coinvolgere le scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’attività fisica.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del Volpi Valli della Marca, promuovendo il Nordic Walking, disciplina sportiva riconosciuta. Milena Sebastiani, già assessore e ora testimonial dell’evento, parteciperà anche in veste di cantante con il gruppo corale Bogn, aggiungendo un tocco di originalità alla giornata.

Per facilitare la partecipazione, sono stati indicati diversi punti dove è possibile effettuare la preiscrizione. La Camminata Donna. La chiusura della conferenza è stata di Doriana Valori, presidente dell’associazione Valtenna la quale ha detto che ormai è risaputo quanto l’attività fisica costituisca un validissimo strumento di prevenzione della maggior parte delle patologie. La Camminata Donna Rosa poi richiama l’attenzione al mondo femminile, in particolare quello oncologico e dei tumori femminili.

Silvio Sebastiani