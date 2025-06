Campagna abbonamenti con Stankovic e Buffa

Uno slogan cinematografico per campagna abbonamenti della Yuasa Battery: "Chi l’ha mai vista una storia così". Una storia che ormai tutti conoscono ma capace di continuare a stupire, presentata ufficialmente presso la Sala Consiliare del Comune di Grottazzolina ieri mattina. Non solo campagna abbonamenti ma anche il benvenuto all’ultimo tassello, di altissimo livello tra l’altro, della stagione ovvero il serbo Dragan Stankovic. Il centrale era in prima fila, al fianco del primo cittadino Alberto Antognozzi padrone di casa che, dall’altra parte, aveva l’altro ospite d’onore Federico Buffa. Ai lati tutta la dirigenza della Yuasa con ovviamente il presidente Rossano Romiti e coach Massimiliano Ortenzi.

"Un grande onore essere qui – sottolinea il sindaco Antognozzi – questa prima uscita in sala consiliare sta diventando un classico come due anni fa, quando fu chiaro che l’obiettivo era quello di emergere, sena nascondersi. Qui a Grotta si crea un grande mix che permette di esprimersi al meglio e il grazie va a questa società". Stankovic è uno che parla senza fronzoli, in pratica si auto presentò nell’ultima intervista a Modena, dicendo "giocherò a Grottazzolina" e la sua franchezza è rimasta uguale. "A me non piace molto la trasparenza. Non sapevo molto di Grotta nonostante dieci anni alla Lube, ho sentito spesso Marchisio mio ex compagno e poi quella vittoria della A2 è stata fantastica. Anno scorso un brutto inizio ma la società non ha perso fiducia, ha dato serenità al gruppo e il risultato è stato raggiunto sfiorando anche i playoff ma c’era da lasciare qualche obiettivo per i prossimi anni (sorride, ndr). Sappiamo che non sarà facile, serve pazienza perché giocare a pallavolo in Italia è difficile, si investe tanto, non c’è mai un match semplice e ogni gara va disputata al 100%".

Per gli abbonamenti fino al 10 luglio prelazione per i vecchi abbonati, dall’11 al 25 luglio per vecchi abbonati che vogliono cambiare posto e dal 26 luglio la vendita libera. Per i vecchi abbonati i prezzi sono gli stessi Per i nuovi abbonati: curva a 165 euro (ridotto 130, Ska 100), Laterale e Centrale 220 euro (ridotto 180), Gold: 385 euro (ridotto 310), Tribuna Vip 800 euro, Tesserati M&G Under 18 30 euro (solo Curva) e Under 12 60 euro (qualsiasi settore)