"Campetti recuperati, ora serve impegno"

Il Comune sta facendo la sua parte, per sistemare alcuni campetti sparsi sul territorio cittadino o per recuperare spazi importanti dal punto di vista aggregativo ma "dobbiamo cercare di fare tutti la nostra parte, attuando un maggior controllo di questi luoghi responsabilizzando chi li utilizza" è l’appello che rivolge il sindaco Endrio Ubaldi alla cittadinanza. In pochi mesi, operai comunali coadiuvati da una ditta esterna hanno riconsegnato alla città tre spazi che versavano in condizioni di semi abbandono e, in uno di questi, quello di via Vecchia Boncore, "entro settembre saranno riposizionati i canestri perché i tabelloni necessitano di essere sostituiti" precisa Ubaldi. Sono in fase di recupero altri due campetti di periferia che richiedono interventi significativi. Ma, al sindaco preme rinnovare l’invito ai fruitori di questi spazi "ad attuare un controllo costante di questi e di altri luoghi pubblici come il parco Temperini, sempre più bersaglio di atti vandalici". Una disponibilità l’hanno già data alcuni residenti in via Lazio e via Vecchia Boncore "che ci hanno assicurato un controllo attivo per i campetti sistemati".