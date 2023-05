Campetto in onore di Paolo Rossi

Bella l’immagine di un esultante Paolo Rossi, realizzata dall’artista Paola Iannucci per la targa che da sabato ha dato un nome, quello dell’indimenticato campione dei Mondiali di Spagna 1982, al campetto realizzato nel popoloso quartiere Santa Maria, di fianco a un’area giochi attrezzata. Una intitolazione che il sindaco Endrio Ubaldi, gli assessori allo sport, Gastone Gismondi e ai lavori pubblici, Giacomo Beverati, hanno voluto fortemente.

Nel momento in cui è stata scoperat la targa era presente anche Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, oltre all’amministrazione al completo, a don Andrea Bezzini, a società sportive cittadine, al viceprefetto Giovanni Todini che ha sottolineato il valore umano e identitario di un campione come Rossi, il colonnello dei carabinieri Nicola Gismondi, autorità civili e militari. Per la Cappelletti, giornalista e scrittrice (ha anche presentato il suo ultimo libro ‘Per sempre noi due’), un momento molto sentito: "Paolo ha rappresentato tanto dal punto di vista sportivo ma anche come persona. Andando in giro per l’Italia, sto raccogliendo amore e stima per una persona che, pur avendo raggiunto livelli molto alti, è sempre rimasto umile. Gli avrebbe fatto piacere questa intitolazione di un campetto che sarà frequentato soprattutto da giovani".

"La volontà dell’amministrazione è di dare esempi positivi in un momento in cui si va alla ricerca di falsi miti. Rossi ha saputo incarnare i sentimenti importanti dello sport e della vita", hanno dichiarato gli amministratori.

