"Campi fotovoltaici, regole in arrivo"

La legge regionale per regolamentare la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e rurali nel territorio compie passo in avanti verso l’approvazione. Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. Nell’ultimo Consiglio regionale, infatti, è stata rinviata all’apposita commissione la proposta presentata dal Pd, a prima firma del consigliere Cesetti, per essere discussa prima della votazione definitiva presso l’Assemblea legislativa delle Marche. "Sono contento – afferma Cesetti – che si sia giunti a un accordo con la maggioranza per accelerare l’iter che porterà la Regione Marche a dotarsi di una legge che oggi appare più che mai indispensabile. Negli ultimi mesi, l’aula ha approvato all’unanimità diverse mozioni contro la realizzazione di impianti fotovoltaici, lo abbiamo fatto per Belmonte Piceno, Tavoleto e Sassoferrato. Ma se non dotiamo il nostro ente di strumenti capaci di colmare i vuoti dell’attuale legislazione imponendo vincoli e incidendo sulla ubicazione dei nuovi impianti fotovoltaici, rischiamo che il nostro territorio diventi preda di speculazioni che potrebbero danneggiare irrimediabilmente i beni ambientali, paesaggistici, rurali e ecosistemi agro-alimentari. La legge indica i siti ritenuti idonei per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, circoscrivendo le aree a destinazione industriale e artigianale, i terreni agricoli abbandonati o incolti da almeno cinque annate agrarie, superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi secondo, discariche, miniere, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e altro ancora".

Nel Fermano negli ultimi mesi sono apparsi tre progetti: l’intera collina di Colle Ete fra Belmonte Piceno e Servigliano dove era stato presentato un progetto da circa 40 ettari di superficie che sembra essersi bloccato. Altri due progetti sono ancora in itinere: fra Piane di Montegiorgio e Piane di Falerone impianto da circa 10 ettari; e Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano, per una superficie complessiva di otto ettari.

Alessio Carassai