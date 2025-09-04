Campifilone prepara il sostegno pasti per persone in difficoltà

Impegno concreto nel sociale per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovani Feliziani, che sta predisponendo: il sostegno pasti per le persone ritenute in condizioni di necessità, la dotazione di servizi sociali strutturati e la disponibilità di uno sportello di consulenza sindacale. Potendo contare sulla mensa scolastica interna, l’amministrazione ha deciso di allargare il servizio alle persone in difficoltà. "In collaborazione e stretto confronto con la Caritas parrocchiale e quindi con il parroco don Osvaldo Riccobelli – commenta Feliziani – stiamo individuando le persone da sostenere tramite la consegna di pasti preparati nella mensa scolastica e portati a destinazione dal personale comunale. Si tratta per lo più di persone anziane e sole, che riteniamo giusto debbano essere sostenute attraverso la mensa allargata". Con la stessa volontà di supportare le categorie maggiormente bisognose di aiuto, il sindaco ha avviato l’iter burocratico con l’azienda sanitaria, per la dotazione ‘in distaccamento’ al Comune, della figura professionale dell’assistente sociale. "Un ruolo importante di cui il Comune è mancante, che si traduce nella responsabilità di analisi e conoscenza dei contesti sociali del territorio – spiega Feliziani – e che si relazioni con l’Ambito territoriale ai fini dell’erogazione di un servizio di vera assistenza e vicinanza alle realtà che necessitano di varie tipologie di sostegno". Nell’impegno al sociale del Comune, si inserisce anche la volontà di attivare uno sportello di consulenza sindacale. "Siamo nella fase di confronto con varie categorie sindacali – conclude il sindaco – con lo scopo di attivare uno sportello informativo e di consulenza a cadenza settimanale, che permetterebbe ai residenti con difficoltà di spostarsi in auto, di seguire pratiche private o pensionistiche a tutela delle proprie condizioni". Alla rosa di impegni, si aggiunge la responsabilità dello Cser, per il quale il sindaco si limita ad anticipare ‘importanti novità’.

Paola Pieragostini