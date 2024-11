Campiglione, conferma per Malloni

Confermato alla guida della contrada Campiglione, il Priore Cristian Malloni che ha ereditato ruolo e amore per i colori gialloneri dal padre Enrico. Al suo secondo mandato, sarà supportato dal nuovo direttivo composto da: Vicepriori Andrea Giacomozzi e Simone Troiani; Cassiere Daniele Violoni; Cancelliere Sara Pistolesi; Cerimoniera Gaia Pistolesi Accanto a loro, e a Roberta Belleggia e Fiorino Alesiani, altri dieci membri si divideranno i compiti come responsabili nei diversi gruppi di lavoro: tamburini Stefano Doria; tiro alla fune Daniele Ferracuti; tiro per l’astore e social Veronica Spaccapaniccia; sbandieratori Roberto Belleggia; eventi Diego Barchetta; gruppo cucina Patrizia Alesiani; logistica Michele Malloni. Il gruppo corsa è stato affidato a Giuseppe Viti; il marketing ad Andrea Moretti, entrambi membri esterni. "Ringrazio il precedente direttivo per aver riportato, con grande impegno, la contrada Campiglione ad avere un’organizzazione vera e propria, alla pari con le altre, dopo anni di confusione- ha spiegato Malloni in carica dal 2021- ringrazio chi ha lasciato il suo posto ma sarà al nostro fianco, seppur in seconda linea; i nuovi che hanno dato la loro piena disponibilità. Ultimi, ma non ultimi, tutti i contradaioli e le contradaiole non solo per la fiducia riposta nel nuovo direttivo, ma anche per aver apprezzato l’operato e dunque rinnovato la fiducia al sottoscritto".

g.c.