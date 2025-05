Campionati regionali, la Boxing sugli allori

La San Giorgio Boxing ha fatto incetta di medaglie ai Campionati regionali di Gym boxe, svoltisi l’11 maggio sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana: sono stati conquistati cinque ori e due argenti che sono valsi il titolo di Campioni Regionali 2025 in diverse categorie.

La società sangiorgese, guidata da Mario Storelli e allenata da Andrea Pazzi e Simone Marinangeli, ha saputo distinguersi non solo per l’alto livello tecnico-atletico, ma anche per la sportività e il rispetto dimostrati dentro e fuori dal ring: "Questi risultati rappresentano un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità - dichiara l’assessore comunale allo Sport Fabio Senzacqua –. I ragazzi della San Giorgio Boxing Club sono un esempio per tutti i giovani: per l’eccellente lavoro svolto". A salire sul gradino più alto del podio sono stati: Emanuele Iacovelli, Tommaso Pennesi. Simone Marinangeli (63 kg senior), Alex Iacopini, Arianna Fedele qualificata direttamente per i Campionati Italiani).Di rilievo anche le prove degli altri pugili: Matteo Cellini, Diego Leonetti, Matteo Proprerzi, Cristian Alocco, Enea Georg Kuqo, Maicol Ciccalè, Federico Frollà, Federica Impagliatelli. Pur non avendo superato il turno, hanno dimostrato determinazione, dedizione e spirito sportivo, onorando la maglia della San Giorgio, il valore dello sport ed il nome della città.

Gli allenatori Andrea Pazzi e Simone Marinangeli, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti:

I cinque campioni

regionali rappresenteranno la città di Porto San Giorgio ai Campionati Italiani in programma dal 13 al 15 giugno a Cattolica.

s. s.