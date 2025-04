Campionati studenteschi, atleti in campo

Oltre 250 studenti delle categorie cadetti e cadette hanno partecipato ieri al campo sportivo nuovo di via Gabriele D’Annunzio alle gare dei Campionati studenteschi delle province di Ascoli e Fermo organizzati dall’Ufficio scolastico provinciale. I giovani sono stati impegnati in prove di velocità, 1.000 metri, ostacoli, salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex e getto del peso. Sono state seguite dal referente regionale Mauro Marselletti e dal coordinatore Sara Polini. L’assessore Senzacqua è intervenuto per le premiazioni.