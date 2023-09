Campionati Youth di Boxe a Porto Sant'Elpidio: oggi e domani sul ring

La palestra di via Pesaro ospita oggi (dalle ore 18,30) e domani, i campionati regionali Youth di boxe, a cura dell’Asd New San Giorgio Boxing Fitness Club, con Pro Loco cittadina e il patrocinio del Comune. Alla presentazione sono intervenuti il presidente regionale della Federazione pugilistica italiana (Fpi) Luciano Romanella, Fausto Rocco (Nike Fermo e delegato provinciale Coni per il pugilato) e Andrea Tulli (New San Giorgio Boxing). "Avremo 9 incontri sabato (oggi, ndr), con 3 semifinali e altri fuori dal torneo e altri 9 domenica, comprese 5 finali regionali, tra atleti dai 16 ai 18 anni – spiega Rocco –con pugili dalle società sportive delle Marche per conquistare l’accesso alle finali dei Campionati italiani". "Mi auguro sia il punto di partenza di una collaborazione con le società sportive e la Fpi per portare in città altri eventi sportivi che hanno un valore educativo e che arricchiscono la programmazione" le parole degli assessori Enzo Farina (sport), Elisa Torresi (turismo) e del vicesindaco, Andrea Balestrieri. "La logistica è ideale – ha concluso Romanella - ci sono impianti adeguati, imprese importanti. Stiamo registrando una crescita della partecipazione femminile nel pugilato".