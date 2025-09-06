Campionato del Medio Adriatico. Week-end all’insegna della vela

Porto San Giorgio si prepara a vivere un settembre all’insegna della vela. L’associazione Liberi nel Vento, punto di riferimento nazionale per la vela inclusiva, organizza infatti l’ultima tappa del Campionato Interzonale Hansa 303 del Medio Adriatico, appuntamento che nel fine settimana porterà davanti al porto turistico di Porto San Giorgio le colorate imbarcazioni guidate dai timonieri provenienti da Ravenna e Giulianova. Dopo le tappe di Rimini, Ravenna e Giulianova, sarà la costa sangiorgese ad ospitare l’epilogo di un campionato che negli anni ha saputo unire sport, passione e inclusione. Le regate, cinque in totale, si disputeranno tra oggi e domenica. La tappa non rappresenta soltanto un momento sportivo di alto livello ma anche un’occasione per consolidare l’immagine di Porto San Giorgio come città capace di ospitare eventi velici di richiamo. L’appuntamento avrà inoltre valore come prova del Campionato 2025 Liberi nel Vento – Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda, segno di un legame sempre più forte tra la competizione e il territorio. Il mese non si fermerà qui. Il 9 e 10 settembre il porto ospiterà la prima edizione della Coppa dei Campioni della Decima Zona FIV, voluta dalla struttura federale marchigiana per riunire i migliori atleti zonali in una sfida destinata a diventare appuntamento fisso. Dal 12 al 14 settembre la base nautica di Liberi nel Vento sarà poi al centro di un’importante attività formativa con il corso rivolto agli istruttori federali dedicato al Para Sailing, la vela per tutti, concepita per abbattere le barriere e rendere questo sport realmente accessibile. Settembre si chiuderà con l’ultima prova del Campionato Sociale Liberi nel Vento – Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda, prevista il 21 settembre, che rappresenterà non solo una gara ma anche una festa per tutta la comunità velica. A completare il programma ci saranno iniziative dedicate agli studenti delle scuole del Fermano e giornate di promozione rivolte a persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali. Con questo calendario intenso e variegato, Porto San Giorgio si conferma capitale della vela inclusiva, capace di coniugare agonismo e solidarietà e di attrarre atleti e appassionati da tutto il Medio Adriatico. Liberi nel Vento, con il suo lavoro instancabile, continua a raccontare attraverso le regate e le iniziative il valore di uno sport che non conosce barriere e che ha nel mare la sua più autentica dimensione di libertà.

Silvio Sebastiani