Campionato di kickboxing, 70 atleti alla palestra del Coni

Grande successo di partecipazione per il ‘Primo campionato regionale Marche Kickboxing Fight 1’ open Csen organizzato dall’associazione ‘Il Tempio di Bellona’ di Fermo, con il patrocinio del Comune, svoltosi domenica nella palestra Coni. Circa 70 atleti provenienti da tutta la regione si sono confrontati in questo importante torneo che è valso, per alcuni di loro, accesso alle qualificazioni al campionato Nazionale Fight 1’ che si svolgerà nel mese di giugno a Rimini. Doppia la soddisfazione per il Tempio di Bellona, che oltre ad essere stata associazione organizzatrice, ha visto la conquista di 8 ori e 4 argenti tra i propri giovani atleti. A meritare il titolo di campione regionale per le rispettive categorie (conquistando quindi la partecipazione alle competizioni nazionali ‘Fight1’) gli atleti: Chiara Villarà, Mohammad El Fanni, Leonardo Cucco, Maria Giulia Cucco, Michele Ruggeri, Haitam Zarouali, Matilde Anna Pariante e Nohaila Zarouali.

Hanno invece conquistato i secondi posti nelle rispettive categorie: Eron Vrapi, Marco Marinozzi, Alessandro Montelpare e Andrea Ferroni. A portare i saluti dell’amministrazione comunale e del Coni Marche alle squadre e al numeroso pubblico che ha gremito il palazzetto fermano, sono stati l’assessore allo sport del Comune Alberto Maria Scarfini e il presidente Coni Marche, Fabio Luna. Un incoraggiamento speciale è giunto a tutti gli atleti ed atlete, attraverso il video messaggio del campione mondiale di Kickboxing, Iska Mattia Faraoni.

Insieme con l’associazione il Tempio di Bellona guidata dal maestro Fabio Cucco, a rappresentare la città di Fermo era presente anche la Asd Kung Fu Drago Del Tao, con il maestro Sergio Ciccoli.

Le due associazioni collaborano da tempo ad iniziative per la crescita delle arti marziali nel Fermano. Soddisfazione condivisa quindi, tra atleti, pubblico, amministratori comunali e associazioni sportive, per una giornata vissuta all’insegna dello sport quale fonte di benessere psicofisico e all’altrettanto sana competizione sportiva che ne deriva.

Paola Pieragostini