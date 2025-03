Campionato italiano di biliardo

Si sta svolgendo proprio in queste ore a Grottazzolina la prova di Prima categoria del Campionato italiano individuale di biliardo. La manifestazione è stata organizzata sotto l’egida della Fis (Federazione italiana sport biliardo e bowling), in collaborazione con la società sportiva ‘Azzolino’ e il Comune e si sta svolgendo presso la bocciofila di Grottazzolina, decina gli sportivi che si sono ritrovati per partecipare a questa specialità. Il campionato ha preso il via ieri alle 12 con le prima gare ad eliminazione, che si sono protratte fino al tardo pomeriggio, tutte le gare sono state seguite con attenzione e in rituale silenzio da molti appassionati e trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale delle Federazione. Questa mattina a partire dalle 9 inizieranno le finali con la finalissima prevista per le ore 13, seguirà la cerimonia di premiazione.