Campionato Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway 2023: Una domenica di gare all'ippodromo di Montegiorgio

L’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si prepara a vivere l’appuntamento estivo più esaltante dell’ippica italiana. Domani 20 agosto, a partire dalle 18 i dieci migliori guidatori italiani, si sfideranno per conquistare il Cigt (Campionato Italiano Guidatori Trotto Trofeo Brosway 2023). Questa sfida ha avuto inizio a luglio con le batterie eliminatorie, che hanno permesso a 5 guidatori di guadagnare l’accesso alla finale: Daniele Cuglini, Vincenzo D’Alessandro Jr, Edoardo Loccisano, Manuel Pistone e Antonio Simioli; a questi si sono aggiunti i quattro della classifica gran premi ovvero Enrico Bellei, Antonio Di Nardo, Alessandro Gocciadoro e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata; a completare la griglia dei partenti Giuseppe Porzio Jr, campione in carica che dovrà difendere il titolo.

La posta in gioco è alta e l’emozione raggiungerà l’apice con quattro corse: il Premio Varenne, il Premio Ganymede, il Premio Love You e il Premio Ideale Luis. Le stesse modalità delle eliminatorie e delle semifinali verranno adottate, mantenendo la competizione avvincente e incerta fino all’ultimo momento. Ma il clou della giornata sarà il Gran Premio Basilio Mattii Memorial Roberto Andreghetti, una corsa di Gruppo 3 che vedrà i guidatori sfidarsi con cavalli scelti personalmente da loro stessi. Sarà un test finale di abilità e strategia, in cui solo il migliore tra i migliori prenderà il via per aggiudicarsi il titolo. Una corsa sulla distanza dei 1.600 metri con partenza dalla racchetta e 8 cavalli in prima fila. Una giornata indimenticabile all’ippodromo San Paolo, dove la passione per il trotto si fonderà con la competizione di alto livello, regalando momenti di tensione, gioia e trionfo. Un luogo dove le gesta dei guidatori e la potenza dei cavalli si uniranno per creare uno spettacolo nell’universo dell’ippica italiana.

a. c.