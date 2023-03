Campionato italiano junior, al crossodromo di Ponzano arrivano 180 giovani atleti

Saranno circa 180 i giovanissimi piloti provenienti da 11 regioni italiane che sabato e domenica prenderanno parte al Campionato italiano junior selettiva per l’area del centro sud, che si terrà nel crossodromo Guido Catini di Ponzano di Fermo. Una gara di rilevanza nazionale che è stata presentata ieri presso la sala consiliare di Ponzano di Fermo, presenti Ezio Iacopini e Diego Mandolesi rispettivamente sindaco e vice del comune, Giuseppe Bartolucci vice presidente vicario della Fmi (Federazione italiana motociclismo) delle Marche, oltre ai dirigenti del Crosspark di Ponzano: Marco Montani, Piero Marcorè e Massimo Strappa, che hanno illustrato il progetto. "Come amministrazione siamo lieti di ospitare questo evento – spiegano Iacopini e Mandolesi – questo è senza dubbio il principale evento sportivo del paese che rappresenta un volano di promozione del nostro territorio in undici regioni. E siamo felici per i dirigenti del crossodromo che lavorano in maniera maniacale per rendere l’impianto sempre più bello e funzionale". Parole di elogio sono arrivate anche dai vertici della Fim. "Lo staff del crossodromo Guido Catini sta lavorando molto bene – commenta Giuseppe Bartolucci – migliorando l’impianto in termini di servizi e sicurezza, non è un caso che abbia ospitato già tre gare di valenza nazionale. Il Campionato Junior selettiva è senza dubbio una gara di alta valenza tecnica, che porterà i migliori giovanissimi piloti del centro sud Italia qui a Ponzano. Potrebbe essere il trampolino per ospitare nel prossimo futuro una tappa del Campionato italiano prestige". "Abbiamo già raccolto circa 180 iscritti – commenta Marco Montani – a cui si aggiungeranno gli accompagnatori, in poco tempo sono stati riempiti tutti i B&B e strutture ricettive della zona fino alla Valdaso. La cosa che mi ha stupito i gruppi più numerosi stanno arrivando da Sicilia e Sardegna. Questa gara raccoglierà i migliori piloti da 8 a 14 anni di 11 regioni divisi in cinque categorie. I migliori di ogni categoria avranno la possibilità di accedere alla fase successiva che si terrà a Montalbano Jonico". Alessio Carassai