Campionato Kickboxing Fight 1

Atleti provenienti da tutte le Marche, si confronteranno nel ‘Primo Campionato regionale Marche Kickboxing Fight 1’ che si terrà a partire dalle 9.30 di questa mattina presso la palestra del Coni di Fermo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione locale ‘Il Tempio di Bellona’ e si svolge con il patrocinio del Comune di Fermo. La gara è aperta ai tesserati Csen e Fight 1 della Regione Marche e costituisce una grande opportunità per tutti gli atleti che ne prenderanno parte, in quanto valevole come selezione per l’accesso alle qualificazioni per il campionato Nazionale Fight 1, in programma per giugno a Rimini.