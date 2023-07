Campionato Liberi nel Vento 2023, 10 atleti in acqua con le imbarcazioni 2.4mR

Grazie alla collaborazione dell’ufficiale di regata oggi sono in programma due prove per la seconda giornata di Regate del Campionato Liberi nel vento 2023, trofeo Sollini accessori calzature – Ben 10 gli atleti della Liberi nel Vento in acqua con le imbarcazioni 2.4mR che sono di riferimento della Federazione Italiana Vela per attività paralimpica. La giornata di oggi sarà anche un buon test per prepararsi al meglio in vista dell’organizzazione della XVI edizione della Regata Nazionale 2.4mR – Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli in programma per il 15 e 16 Luglio. Manifestazione sportiva a carattere internazionale che vede già iscritti equipaggi provenienti da Austria e Svizzera che soggiorneranno a Porto San Giorgio anche per qualche giorno di vacanza.