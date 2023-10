Campionato Liberi nel Vento, domenica le ultime prove stagionali

Ultima giornata di regate, domenica, nelle acque antistanti Porto San Giorgio, in occasione delle ultime prove dell’edizione 2023 del Campionato Liberi nel Vento che dal 2014, grazie alla proprietà delle aziende Sollini Accessori Calzature Sollini Unip Lda, la Liberi nel Vento organizza al Porto Turistico. Dopo il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche della Federazione Italiana Vela di Ancona, la positiva partecipazione, a Trieste, di Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi alla giornata di promozione dello sport della vela paralimpica realizzata dagli organizzatori della Barcolana, le imbarcazioni della Liberi nel Vento torneranno in acqua per contendersi l’ambito Trofeo in una regata altamente tecnologica. Con grande piacere giungerà dalla Svizzera Valentina Venturi, amministratrice delegata e fondatrice dell’azienda Effetto Venturi Sagl. La ditta produce GiPSy, una boa robotica, geostazionaria e controllata da remoto. Quando lo sport, la tecnologia e l’ergonomia si incontrano, si producono apparecchiature molto interessanti per agevolare la gestione di una regata e lo sforzo fisico dello staff a supporto. Liberi nel Vento andrà in scena dalle 10 fino alle 11 di domenica mattina e nel pomeriggio, dopo le 15 circa al rientro dalla regata. Per info www.effettoventuri.eu.