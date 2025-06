Campionato nazionale di pallavolo Acsi 2025. Premiazione e saluti

Domenica si è concluso il campionato nazionale di pallavolo Acsi 2025: "Un evento che per il terzo anno consecutivo abbiamo avuto la soddisfazione e l’orgoglio di ospitare a Porto San Giorgio" dice il vicesindaco assessore allo sport, Fabio Zenzacqua. Una manifestazione che da assessore allo Sport ho fortemente voluto, convinto fin dall’inizio dei benefici che ne sarebbero derivati per la nostra città. Con 87 squadre provenienti da 8 regioni italiane, 250 partite giocate tra Palasport e palestre Nardi e Borgo Rosselli, e oltre 950 atleti coinvolti Questo torneo ha trasformato Porto San Giorgio in un grande palcoscenico sportivo nazionale". Ma, secondo l’assessore, ciò che rende davvero speciale questo appuntamento è la sua capacità di animare l’ambiente cittadino. per quattro giorni le piazze, le vie del centro, le attività commerciali e le strutture alberghiere si sono riempite di vita, colori ed entusiasmo. L’assessore ritiene pertanto di rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai volontari, alle società sportive e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita. Che sia un arrivederci al prossimo anno.