Campo di via Marsala: al lavoro per l’affidamento

La Giunta municipale ha deciso di indire una gara, che è in corso di esecuzione, per l’affidamento in gestione del vecchio campo sportivo di via Marsala per la durata di tre anni con possibilità di ripetizione per un ulteriore biennio agli stessi patti e condizioni contrattuali, delegando il dirigente comunale Carlo Popolizio all’espletamento di tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del deliberato e cioè: avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della concessione. Il dirigente in questione ha approvato con propria determina gli atti della procedura ed ha pubblicato l’avviso per la ricerca di operatori economici interessati alla gestione in concessione del vecchio stadio. Entro i termini sono intervenute le manifestazione di interesse di C.S. Borgo Rosselli e dell’ Usd Sangiorgese Monterubbianese. Entrambe sono state ammesse alle successive fasi di gara e invitate a formulare offerta tecnico economica. Sono arrivate due offerte. A questo punto il dirigente ha ritenuto necessario procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice per la procedura di affidamento. Ne fanno parte i seguenti dipendenti: il dirigente Carlo Popolizio in qualità di presidente, la dottoressa Federica Luciani responsabile del sesto servizio e il geometra Francesco Torelli. La commissione è al lavoro.