Campo fotovoltaico da 10 ettari a Santa Vittoria: progetto Eta Solar

Dopo il progetto di impianto fotovoltaico presentato alla società ‘Edison Rinnovabili’ a Piane di Falerone per una superficie da circa 10 ettari e una potenza complessiva di 7 MWp, spunta un nuovo progetto anche lungo la Valdaso. Questa volta a presentare il progetto è stata la società ‘Eta Solar’ di San Benedetto del Tronto, si tratta di un impianto di circa 7,5 ettari di superficie (equivalente di 10 campi di calcio), che verrebbe realizzato in località Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano, per una potenza di circa 10 milioni di kWh annui. "L’iter progettuale è partito da pochissimi giorni – spiega il sindaco Fabrizio Vergari – ed è stato depositato presso la Provincia di Fermo, e stiamo attendendo la Conferenza dei servizi per valutare più dettagliatamente il progetto, la sua funzione e soprattutto l’impatto che avrà sul territorio. In Italia e anche nel nostro territorio abbiamo avvertito con forza l’effetto dei caro energia che negli ultimi mesi si è fatto sentire sulle bollette, è quindi evidente che non è più possibile ragionare in una logica di un no a priori di fronte ai nuovi progetti. Ho avuto modo di visionare quello che era stato presentato fra Belmonte e Servigliano da circa 40 ettari, effettivamente troppo impattante, si trattava di una collina intera, ed io mi sono espresso in maniera contraria. Valuteremo il progetto nella sua complessità e gli effetti che avrà sul territorio solo dopo potremo pronunciarci con serenità". La popolazione sempre molto sensibile ai temi di impatto ambientale del territorio, al momento ha preso visione del progetto ma non ha ancora preso posizioni ufficiali.

a.c.