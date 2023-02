Campo profughi a Servigliano, ’digitalizzate’ oltre diecimila persone

E’ stato presentato ieri mattina presso l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano, l’intervento di riordino archivistico e digitalizzazione dei documenti del Campo di raccolta profughi. Alla presentazione hanno partecipato oltre ai relatori: Giordano Viozzi e Paolo Giunta La spada rispettivamente presidente e ricercatore scientifico della ‘Casa della Memoria’, Marco Di Marco esperto di ricerca e archiviazione documentale, il sindaco Marco Rotoni e gli alunni di alcune classi dell’Itt ‘Montani’ di Fermo e ‘Medi’ di Montegiorgio. Grazie al lavoro certosino svolto in fase di ricerca, è stato possibile catalogare e digitalizzare 4.500 famiglie (oltre 10.000 persone) che hanno trascorso parte della loro vita nel Campo di raccolta profughi. Dati utili a capire la provenienza, la storia di ogni singolo nucleo familiare e il successivo trasferimento in atre zone d’Italia. E’ seguita quindi una lezione dedicata ai profughi Giuliano Dalmati rivolta agli studenti.

"Dopo la fine delle ostilità – spiega Paolo Giunta La Spada - non furono solo i giuliano-dalmati a pagare il prezzo di quella guerra voluta e promossa dall’Italia fascista e dalla Germania nazista. Tutti gli internati nei campi nazifascisti di lavoro forzato faticarono a tornare a casa perché non avevano più una casa. Masse di tedeschi, russi, ma anche gitani ed ebrei lasciarono la Polonia senza sapere dove stabilirsi. Nella sola Praga furono incarcerati a fine guerra 42.000 tedeschi. Si calcola che furono più di 12 milioni i tedeschi espulsi dai diversi Paesi europei che erano stati sotto il giogo della loro occupazione. Il 10 febbraio 1947 fu presa la decisione a Parigi".

"Le truppe alleate abbandonarono la regione facendo posto agli slavi – prosegue Giunta La Spada –. Finita la guerra, nel Campo di Servigliano arrivano i primi profughi italiani provenienti da Venezia-Giulia e Dalmazia, profughi che prima avevano subito le violenze dei nazi-fascisti, come alla Risiera di San Saba; e poi si erano messe in fuga per sfuggire alle violenze subite dalle formazioni comuniste slave e, infine, per il cambio di confine e le conseguenze del trattato di pace del 10 febbraio 1947".

