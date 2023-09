Campo pronto per il Casette d’Ete Calcio 1968

"Tornare a casa per le prime sgambate è stato motivo di grande emozione per atleti e società": è quanto afferma Danilo Corradini, presidente della società Casette d’Ete Calcio 1968, dopo che, insieme a giocatori e allo staff tecnico e dirigenziale, hanno potuto mettere piede sul campo di calcio nuovo fiammante realizzato dalla famiglia di Diego Della Valle che, nei giorni scorsi, ha aperto le sue porte. Un impianto sportivo con un terreno da gioco in erba, con ampie gradonate, botteghino, comodi parcheggi, illuminazione, realizzato sulla piana della zona Brancadoro. Un gioiellino di campo sportivo che il patron ha voluto realizzare con gli elevati standard che gli sono soliti. Per il Casette Calcio una gioia poterci entrare per allenarsi e per disputare le partite del campionato di seconda categoria: "La stagione agonistica è ormai alle porte e dopo più di sette anni di esilio forzato, siamo tornati ad allenarci in casa nostra, nel nuovo impianto Della Valle da poco ultimato". Insieme alla squadra di casa torneranno i tifosi che, in questi anni di ‘esilio forzato’, non hanno mai fatto mancare il loro supporto e che si faranno sentire con ancora maggiore entusiasmo nelle partite casalinghe.