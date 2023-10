Campo sportivo chiuso, l’assessore Senzacqua cerca la soluzione

Il campo sportivo cosiddetto nuovo di via D’Annunzio, nel quartiere sud, è stato provvisoriamente chiuso alle attività di qualsiasi genere perché, a seguito un sopralluogo, è stato verificato che la tribuna ivi esistente è pericolosa e potrebbe addirittura correre il rischio di crollare. L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, fa sapere che quella struttura era da tempo sotto osservazione per vetustà e per la tenuta del materiale di costruzione, ma che non c’era motivo di ritenere che la sua condizione fosse così grave: "Per massimo scrupolo, a garanzia della sicurezza, abbiamo disposto un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico". E’ stato eseguito sabato scorso e già lunedì l’ingegnere che l’aveva effettuato ha dato il responso e cioè che la tribuna nel suo attuale stato è pericolosa, quindi non deve essere usata, e che ne avrebbe spiegato i motivi con una relazione che avrebbe fatto avere nel più breve tempo possibile. Una relazione che l’assessore dice di attendere oggi stesso o massimo domani. Da essa si potranno conoscere le cose che non vanno della struttura in questione e verrà emessa eventualmente un’ordinanza di chiusura dell’impianto. Nel frattempo sono state avvertite le società sportive dell’incresciosa situazione e il campo è stato opportunamente chiuso. Adesso il problema è dove far giocare la gare casalinghe alla prima squadra di calcio sangiorgese che milita nel campionato di Promozione. E’ stata sentita la disponibilità di alcuni Comuni del circondario a far disputare da loro le partite interne della formazione di Porto San Giorgio: "In ogni modo – assicura l’assessore Senzacqua – faremo anche l’impossibile per far sì che la squadra giochi in casa, in tutti i sensi, e a tal proposito abbiamo preso contatti con l’associazione Mandolesi per poter utilizzare lo stadio Pelloni da essa gestito in via Marche, nel quartiere nord".

s. s.