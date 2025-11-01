Campo sportivo da sistemare, approvati lavori per 25mila euro

La giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo ad interventi di valorizzazione del campo sportivo comunale vecchio Borgo Rosselli. La decisione è stata assunta in seguito al fatto che la regione Marche ha concesso al comune il contributo di 25.000 euro specificatamente per lavori nel campo sportivo comunale vecchio Borgo Rosselli.

Considerato che l’amministrazione ha l’intenzione di realizzare degli interventi riguardanti migliorie presso gli spogliatoi del campo sportivo in questione, la giunta ha ravvisato la necessità di procedere ad un intervento di riqualificazione e risanamento degli spogliatoi, oltre che alla realizzazione di un gazebo di copertura dell’area antistante gli stessi spogliatoi.

Visto il progetto esecutivo redatto dal terzo settore che ha un importo complessivo di appunto 25mila euro, e il seguente quadro economico: importo sommario delle lavorazioni Lavori a misura 18.500 euro, somme a disposizione della stazione appaltante per spese Tecniche e certificazioni 2.430 euro, oltre l’Iva al 22% che ammonta a 4.070 euro, per arrivare dunque a un importo complessivo per le somme a disposizione di 6.500 euro. Alla fine, il totale investimento è di 25mila euro.

La giunta ha deliberato di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel documento istruttorio sopra riportato. Successivamente, data l’urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione unanimemente espressa, c’è stata la delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.