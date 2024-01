Campo sportivo di via D’Annunzio. Lavori di sistemazione del prato

L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, come suo preannunciato intendimento, sta facendo eseguire dei lavori di sistemazione e miglioramento del campo sportivo cosiddetto nuovo di via Gabriele D’Annunzio. Si tratta di lavori di più modesta entità rispetto a quelli effettuati di recente nello stadio in questione per ciò che riguarda l’impianto di illuminazione, l’aggiustamento della tribuna, la fornitura di una nuova caldaia e la realizzazione della pista di atletica. Interventi di più modesta entità ma ugualmente importanti. Si tratta di lavori per l’inerbimento del manto da gioco calcio esistente in erba naturale, risemina localizzata e tutte le lavorazioni inerenti il ripristino omogeneo del manto erboso, diserbo, scarificatura, livellamento, assodamento, concimazione, rullatura e sostituzione di due irrigatori dell’impianto di irrigazione del campo di calcio denominato campo nuovo. I lavori sono stati affidati alla ditta Traini Ecoservices di Ascoli Piceno per una spesa di 13.176 euro di cui 7.000 euro coperti con un contributo straordinario della regione Marche. Riscontrati la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti il dirigente comunale ha liquidato e pagato la ditta Traini Ecoservices.