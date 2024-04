Campo sportivo di via D’Annunzio. Partiti i lavori per l’illuminazione

Il campo sportivo cosiddetto nuovo, quello che si trova in via Gabriele D’Annunzio, nel quartiere sud è diventato una specie di Fabbrica di San Pietro dati i tanti lavori a cui è sottoposto di continuo. Inaugurata la nuova pista di atletica si è reso necessario intervenire con urgenza a sistemare la tribuna che correva il rischio di franare per guasti dovuti all’usura. Adesso c’è da fare il nuovo impianto dell’illuminazione. L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua spiega: "I lavori per l’illuminazione sono iniziati lunedì scorso e termineranno il 15 giugno. Comportano una spesa di 180.000 euro, di cui 100.000 euro contributo regionale e 80.000 euro delle casse comunali". Si farà in modo che l’illuminazione del campo sportivo e quello della pista di atletica siano separati in modo da non illuminare sempre tutto con spreco di energia, ma solo la struttura utilizzata di notte. "Sarà tutto acceso, ovviamente, solo quando di notte saranno impegnati sia il campo sportivo che la pista di atletica" conclude Senzacqua.