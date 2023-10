"Campo sportivo, un problema per chiunque"

Non è un problema di oggi, quello che solleva il gruppo di minoranza, Avanti Montegranaro a proposito delle condizioni del campo sportivo, segnalando l’incongruenza nel vedere che l’amministrazione ha intitolato il centro sportivo ‘La Croce’ senza pensare all’attiguo stadio comunale "che, ad oggi, può ospitare solo 99 spettatori contro i circa seimila che potrebbe accogliere quando è a pieno regime". Qual è il problema? "La tettoia sopra la gradonata non è a norma per cui, per motivi di sicurezza, l’accesso alla tribuna è stato limitato a un numero tanto esiguo di spettatori - spiega il consigliere Riccardo Strappa – e così accade che la squadra di calcio di Montegranaro che milita nel campionato d’Eccellenza, massimo campionato regionale, quando ci sono partite di cartello che richiamano numerosi tifosi sugli spalti, è costretta a migrare in altri Comuni, non potendo usufruire appieno delle tribune". Un esempio: domenica, c’era la partita contro la Civitanovese (rinviata per lutto, ndr) e il Montegranaro Calcio si è spostato a Porto Sant’Elpidio, per consentire ai tifosi di assistere alla gara. "Un fatto che dovrebbe essere fonte di imbarazzo per l’amministrazione", commenta Avanti Montegranaro che recrimina all’attuale amministrazione di "non aver programmato nessuno intervento per sistemare la tettoia, né alcun impegno di spesa è stato previsto, né hanno deciso come agire. Poi, però, accade che alle stesse società sportive viene chiesto di impegnare i loro scarsi fondi per sistemare strutture di competenza comunale". La minoranza ha più volte denunciato in sede consiliare "lo scarso interesse dell’amministrazione per i problemi delle società sportive".