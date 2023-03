Campofilone, restyling grazie al Gal

Grazie all’efficienza dell’intensa attività progettuale del Gal Fermano, i borghi possono contare sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico, come espressione di vivibilità ed accoglienza turistica del territorio. A dare concretezza alle parole, c’è l’esempio di Campofilone che proprio ieri ha formalizzato l’adesione al bando in scadenza del Gal Fermano dal titolo ‘Riuso e riqualificazione dei centri storici’ per la riqualificazione di un secondo stralcio delle mura castellane e giardino del centro storico. Il progetto prevede un impegno di spesa di 108 mila euro (di cui 74 finanziati dal Gal ed i restanti derivanti da compartecipazione comunale) ed è consequenziale allo stesso titolo di progetto a cui il Comune aderì nel 2019. In quell’anno il finanziamento del Gal per circa 70 mila euro (con la compartecipazione di 16 mila da casse comunali) permise la riqualificazione del primo stralcio delle mura castellane e del giardino del centro storico. La solida struttura gestionale dei fondi Gal, mirata alla valorizzazione corale del territorio, a Campofilone è tangibile anche nell’ultima opera di riqualificazione conclusa in dicembre, sempre grazie ai bandi Gal. Si tratta della riqualificazione di Porta Da Bora e della scalinata che collega al Belvedere, con rifacimento di rete fognaria del gas e della pavimentazione. I lavori si sono svolti da ottobre a dicembre, l’opera ha avuto un costo di oltre 70mila euro, sempre cofinanziata.

"L’attività del Gal Fermano è fondamentale per i piccoli Comuni soprattutto quelli non inclusi all’interno del ‘cratere sismico’ – commenta il sindaco Gabriele Cannella – in quanto i Comuni non hanno forza economica per poter assorbire i costi necessari a realizzare opere così importanti ma fondamentali. E’ infatti fondamentale ripristinare il patrimonio storico architettonico dei nostri paesi, che richiede cura, mantenimento e riqualificazione in nome della valorizzazione del territorio. Da sindaco che conosce il valore dell’efficienza che deriva dalla programmazione di un ente e dalla collaborazione tra enti, ringrazio il Gal Fermano per il sistema strutturale su cui basa l’utilizzo dei fondi pubblici a beneficio di un intero territorio e della sua storia da tutelare e tramandare a baneficio delle generazioni future".

Paola Pieragostini